Маркевич: поки що ми не граємо у свою гру

Харків. 31 серпня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич вважає, що його команда ще не грає у ту гру, яку його підопічні демонстрували у більшості матчів минулого сезону.

Свою точку зору він висловив на прес-конференції після зустрічі із запорізьким Металургом, яка завершилася перемогою Металіста з рахунком 2:0.

«Сьогодні гра була напружена і нервова. Ми тільки програли Штурму, і психологічний стан був не найкращий. Але ми змогли зібрати склад, повернути у гру тих, хто був травмований або дискваліфікований. Може, крім Бордіяна. Ну, а зараз нас чекає пауза, немає ігор у Лізі Європи, будемо намагатися грати в чемпіонаті якомога краще.

На запитання, чи задоволений тренер грою команди у Запоріжжі, М.Маркевич відповів:

«Поки що ми не граємо у ту гру, яка була минулого року, і я чудово це розумію. Нам важко даються очки. Але ж сьогодні ми могли забивати ще, хоча у Металурга були свої проблеми ... Візуально перемога далася легко, але напруга була».

У свою чергу, тренер Металурга Володимир Ходус так прокоментував гру своєї команди:

«Нам не вистачало досвіду сьогодні. З такою командою, як Металіст, треба обов`язково реалізовувати свої моменти, а в нас і моментів сьогодні було не так багато. Що змогли створити, на жаль, не забили. У нас багато молоді у складі, багато проблем в організації гри. Нові гравці, іноземці мають звикнути до того футболу, який ми сповідуємо. Для цього потрібен час».

Як повідомляв УНІАН, зігравши п’ять матчів, Металіст сьогодні має 12 очок і перебуває на третьому місце в турнірній таблиці Чемпіонату.