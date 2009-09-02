Сьогодні Харків відвідають учасники Катинського моторейду

Харків. 2 вересня. УНІАН. 2-3 вересня Харків відвідають учасники ІХ Міжнародного Катинського моторейду.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, акція проводиться за сприяння Генерального консульства Республіки Польща у місті Харкові. Моторейд присвячений 70-й річниці початку Другої світової війни і має на меті вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. У ньому беруть участь близько 100 мотоциклістів.

Учасники моторейду, які стартували 1 серпня в столиці Польщі місті Варшаві, відвідують Україну, Росію, Білорусь, Естонію та Литву, де проводять урочисті церемонії покладання квітів та богослужіння на меморіалах і цвинтарях, де поховані польські офіцери та інші громадяни Польщі. Завершиться моторейд 4 жовтня знову у Варшаві.

Головною подією у Харкові стане покладання вінків та квітів на Меморіалі жертв тоталітаризму та богослужіння, яке відбудеться 2 вересня о 19.00. У заходах візьмуть участь керівники Харківської міської ради та Харківської облдержадміністрації.