Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,34-8,55 грн.

Харків. 3 вересня. УНІАН. На 3 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,55 грн. (продаж - 8,77 грн.), євро - 12,1 грн. (12,55 грн.), Базис - 8,34 (8,35), 12,1 (12,4), Реал-банк - 8,48 (8,55), 12,15 (12,27) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 3 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.5000 (на 2 вересня – 798.0000) 100 EUR – 1135.4670 (на 2 вересня – 1142.2572) 10 RUR – 2.4974 (на 2 вересня – 2.5115).

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