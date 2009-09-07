До матчу з Динамо на стадіоні Металіст буде готова рекламна лінія
07:28, 07 вересня 2009Харьків
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Харків. 7 вересня. УНІАН. На стадіоні Металіст розпочато монтаж рекламної лінії.
Як повідоомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», лінія буде розташована по периметру футбольного поля.
Конструкція - 261-метрова смуга світлодіодних екранів, без яких на європейських аренах не обходиться жоден захід.
Екрани будуть повністю встановлені та введені в дію вже до матчу Металіста на Кубок України проти київського Динамо.
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