Мирон Маркевич: наша проблема - реалізація

Харків. 14 вересня. УНІАН. Головною причиною невдач Металіста в кількох останніх матчах головний тренер харків’ян Мирон МАРКЕВИЧ вважає невміння реалізувати гольові моменти.

Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі Металіста з київським Динамо у матчі 1/8 Кубка України з футболу 12 вересня, який харків’яни програли з рахунком 0:1.

«Напевно, це друга гра, у якій ми зібрали наш минулорічний склад. Раніше з різних причин не грали футболісти - травми, дискваліфікації ... У Запоріжжі була перша така гра, а сьогодні друга. Перевага була на нашому боці, але ми не забили, а Динамо мало один момент і реалізувало його - це футбол. Я радий, що команда сьогодні показала таку гру, як у минулому сезоні. Але єдина наша проблема – реалізація», - сказав М.МАРКЕВИЧ.