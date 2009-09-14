Вірні УПЦ МП прямують до Бєлгорода

Харків. 14 вересня. УНІАН. Урочистим молебнем в Свято-Покровському чоловічому монастирі у неділю, 13 вересня, з благословення митрополита Харківського і Богодухівського Никодима почалася чотириденна хресна хода віруючих УПЦ Московського патріархату.

Як розповів координатор заходу Сергій Прокопенко, хресну ходу приурочено до 255-річчя знайдення Піщанської ікони Божої Матері та 210-річчя від дня утворення Харківської єпархії. Майже десять тисяч віруючих із іконою, заздалегідь доставленою в Харків з Ізюмського Свято-Вознесенського храму, де вона постійно зберігається, пройдуть 90 кілометрів територією Харківської і Бєлгородської областей, які становлять єдину Бєлгородсько-Харківську єпархію. У Бєлгороді харків’яни візьмуть участь у щорічній традиційній хресній ході в пам`ять нині приєднаного до лику святих Йоасафа, який очолював цю єпархію.

Для такого роду масових заходів, сказав С.Прокопенко, ходу супроводжуватимуть автомобілі ДАІ і бригади швидкої допомоги. Організовано харчування та ночівлю учасників ходи.

Харківська єпархія УПЦ налічує понад 300 храмів, половину яких відновлено або побудовано наново в роки незалежності України. До 1917 року тут проводилося на рік не менше 12 хресних ходів. Минулого року таких ходів було два, обидва - на честь 1020-річчя Хрещення Русі. Одна з них, по території Харківської області, з іконою Божої Матері Державної - з благословення патріарха Російської православної церкви Алексія II, друга, навколо Харкова, з Піщанською іконою Божої Матері - з благословення митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.