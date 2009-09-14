Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,3 - 8,53 грн.

Харків. 14 вересня. УНІАН. На 14 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,45 грн. (продаж - 8,68 грн.), євро - 12,4 грн. (12,7 грн.), Базис - 8,3 (8,55), 12,25 (12,52), Реал-банк - 8,53 (8,65), 12,45 (12,65) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 14 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.7400 (на 11 вересня – 799.4400) 100 EUR – 1167.1406 (на 11 вересня – 1162.7855) 10 RUR – 2.6029 (на 11 вересня – 2.5884).

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