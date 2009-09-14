У Фрунзенському районі згоріло 4 авто
17:50, 14 вересня 2009Харьків
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П’ятий – «Мерседес» – обгорів частково
Харків. 14 вересня. УНІАН. Під час пожежі у Фрунзенському районі Харкова, яка сталася вночі 12 вересня, на території приватної автомайстерні по пров. Унеченському, 49 згоріли чотири автомобілі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, на момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені 2 автобокси на площі близько 100 кв. метрів.
У вогні повністю згоріло 4 автівки: ВАЗ2101, «Нива», «Suzuki» та «Mitsubishi». Одну автівку «Мерседес» (обгоріла частково) рятувальники викотили на подвір’я.
Ліквідація пожежі тривала близько двох годин. Її причина та завдані збитки встановлюються.
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