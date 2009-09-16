Сьогодні долар продають дешевше

Харків. 1 вересня УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,51 грн./дол., що на 0,5% дорожче порівняно з 15 вересня, продають – по 8,63 грн./дол., на 0,4% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,56 грн./дол., з продажу – в межах 8,58-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,5% порівняно з 15 вересня, і становить 12,39/12,67 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,53 грн./євро, з продажу – в межах 12,55-12,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 15 вересня, підвищився на 1,2% і становить сьогодні 0,2660 грн./рубль, продажу – на 0,4%, до 0,2795 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,26-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,51 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж учора, продажу – 8,63 грн./дол., на 0,3% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,535 грн./дол., з продажу – в межах 8,585-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,6% відучора і становить сьогодні 12,43/12,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,50 грн./євро, з продажу – в межах 12,60-12,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 15 вересня, підвищився на 1,3% і становить в середньому 0,2635 грн./рубль, продажу – на 0,7%, до 0,2814 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,25-0,275 грн./рубль, з продажу – в межах 0,277-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,70 грн., євро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,65 грн., євро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,58 грн., євро – 12,30/12,60 грн., рубль – 0,267/0,28 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0042, до євро – 11,694937, до російського рубля – 0,25829.