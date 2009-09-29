У Києві в буцегарні прикрили харківського податківця

Харків. 29 вересня. УНІАН. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу стосовно харківських податківців за хабарництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, зокрема, кримінальну справу 17 вересня було порушено стосовно керівника відділу податкової міліції Державної податкової інспекції одного з районів Харкова та співробітника управління податкової міліції ДПА в Харківській області, які вимагали та отримали хабара в сумі 104 тис. грн.

Цю суму податківці отримали від керівника одного з місцевих підприємств за прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за встановленими фактами порушення податкового законодавства.

Дії податківців органом досудового слідства кваліфіковано за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою хабара у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). Покарання за такий злочин – позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

За поданням прокуратури міста Києва керівнику ВПМ ДПІ судом обрано запобіжний захід – взяття під варту. Питання про запобіжний захід стосовно його співучасника наразі вирішується судом.

Досудове слідство у кримінальній справі триває, зазначили в столичній прокуратурі.