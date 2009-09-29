Луценко врахує критику генпрокурора

Харків. 29 вересня. УНІАН. Закон про боротьбу з корупцією ніхто не скасовував, тому робота в цьому напрямку буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив журналістам міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО під час свого візиту до Харкова.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив здивування тим, що корупція в Україні є «адміністративно караним» явищем. За його словами, протокол про корупцію не тягне за собою ніякої відповідальності, окрім штрафних санкцій.

Міністр обурився, що цього року було виявлено понад 1 тис. корупційних діянь, але жоден з посадовців не поніс відчутної відповідальності. «Вони залишилися на місці», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. (Внесені зміни до антикорупційного законодавства передбачають стягнення штрафу з корупціонера без обов’язкового звільнення його з посади – УНІАН).

Міністр зауважив, що активність у роботі щодо боротьби з корупцією «ніхто не відміняв». Він зауважив, що Міністерство внутрішніх справ найбільші сили спрямовує на виявлення кримінальної корупції.

«Ми зосереджуємося на виявленні кримінальної корупції, і там у нас найбільші результати», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він запевнив, що виявлення корупціонерів буде тривати й надалі, але «бавитися з папірцями», які не несуть ніякої серйозної функції, окрім виховної, МВС не буде.

«Будемо враховувати критику прокурора», - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО дорікнув Міністерству внутрішніх справ і податковим органам у послабленні боротьби з корупцією.

«На жаль, МВС і податкова служба послабили цю роботу, киваючи на застарілість законодавства. Але закони є, і ми повинні їх виконувати», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.