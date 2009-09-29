Тимошенко зажадала повернути кредит, взятий для Зміївської ТЕС

Харків. 29 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Мінпаливенерго, Національній комісії регулювання електроенергетики і НАК «Енергетична компанія України» забезпечити дострокове повернення кредиту, раніше залученого для реконструкції енергоблоку №8 Зміївської ТЕС, повідомляє Kharkiv EURO.

Вартість реконструкції енергоблоку № 8 Зміївської ТЕС становила 350 млн. грн., при цьому значна частина коштів була залучена у вигляді кредиту. Кредит був залучений на термін до 2013 р.

Також Ю.Тимошенко доручила Мінфіну і Мінпаливенерго вжити заходів для недопущення виникнення нинішньої заборгованості енергогенеруючих держкомпаній в рамках проектів, що фінансуються за рахунок кредитних коштів ЄБРР і МБРР. Крім того, прем`єр-міністр доручила Мінфіну, Національній комісії регулювання електроенергетики та Мінпаливенерго передбачити при доопрацюванні проекту держбюджету-2010 реструктуризацію заборгованість ТЕС, що входять в НАК «ЕКУ» за рахунок субвенції місцевим бюджетам, різниці, що спрямовується для компенсації, в тарифах.

Також глава уряду доручила Мінфіну і ДПАУ забезпечити списання пені і штрафних санкцій з компаній, що входять в НАК «ЕКУ», за невчасне виконання зобов`язань за субкредитними договорами в рамках проектів з ЄБРР і МБРР.

Зміївська ТЕС входить до складу ВАТ «Центренерго». ВАТ «Центренерго» входить до складу НАК «ЕКУ», яке знаходиться в управлінні Мінпаливенерго України.