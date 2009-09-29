Почалася акредитація на зустріч Хандогія і Лаврова

Харків. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні розпочалася акредитація представників ЗМІ, які будуть висвітлювати переговори міністрів закордонних справ України та Російської Федерації за участю зовнішньополітичних відомств обох держав 6-7 жовтня 2009 р., повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Також в рамках заходу відбудуться зустрічі міністрів закордонних справ з керівниками прикордонних областей, представниками міністерств та відомств двох держав. Делегацію МЗС України на переговорах очолюватиме т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

Акредитація проводиться за телефонами: 700-17-49 та 700-12-68.

З усіх організаційних питань, пов’язаних, зокрема, із розселенням журналістів, звертатися за телефонами: 700-23-61 та 700-15-96.

Акредитація завершується 2 жовтня о 12.00.