Барселона – Динамо. Букмекерські ставки

Харків. 29 вересня. УНІАН. Іспанську «Барселону» називають фаворитом у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти київського «Динамо».

Як повідомляє Kharkiv EURO, така версія букмекерської контори «William Hill» щодо нинішньої гри.

На перемогу команди з Каталонії ставки приймаються як 1,11 до 1 (чим меншим є коефіцієнт, тим більша ймовірність події). Перемога українців оцінюється коефіцієнтом 23,00. Нічийний результат - 8,00 до 1.

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів «Барселона» - «Динамо» відбудеться сьогодні. Початок гри в 21:45 за київським часом. Пряму трансляціювестиме «Перший національний».