Харків. 39 вересня. УНІАН. Лікарі не рекомендують вживати воду з джерел Харкова в якості питної, повідомляє Kharkiv EURO.

29 вересня питання якості води в джерелах, розташованих у межах міста, розглядалося на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За словами головного санітарного лікаря Харкова Тетяни Колпакової, санстанція не рекомендує використовувати воду з усіх 19 міських джерел в якості питної.

«Склад води в джерелах нестабільний і з кожним роком погіршується. При цьому, якщо раніше викликало побоювання бактеріологічне забруднення, то сьогодні якість води в харківських джерелах істотно погіршується за хімічним складом, а його в домашніх умовах виправити неможливо», - сказала Колпакова.

Вона зазначила, що причиною погіршення якості води є забруднення поверхневих водоносних горизонтів.

За даними СЕС, найстабільніша якість води в джерелі в Саржиному Яру. «Але й там бувають відхилення від нормативів, тому перед вживанням її необхідно кип`ятити», - порадила Колакова.