Керівник Харківського метрополітену не впевнений, що проїзд у метро не подорожчає
14:31, 30 вересня 2009Харьків
0 0
Прогноз на 2010 рік
|Сергій Мусєєв
Питання вартості проїду в метро під час сесії Харківської міськради 30 вересня торкнувся начальник КП «Харківський метрополітен» Сергій Мусєєв.
«Сьогодні й до кінця року у нас немає в планах підвищувати проїзд у метро. Що буде в 2010 році – невідомо. Якщо будуть зростати ціни, проїзд буде дорожчати, - сказав Мусєєв.
Як повідомляв УНІАН, вартість проїзду в харківському метро нещодавно зросла з 75 коп. до 1,5 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter