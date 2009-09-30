Керівник Харківського метрополітену не впевнений, що проїзд у метро не подорожчає

Харків. 30 вересня. УНІАН. До кінця 2009 року проїзд у Харківському метрополітені не подорожчає, але чи будуть підвищувати проїзд наступного року, в метрополітені поки що не вирішили, повідомляє Kharkiv EURO.

Питання вартості проїду в метро під час сесії Харківської міськради 30 вересня торкнувся начальник КП «Харківський метрополітен» Сергій Мусєєв.

«Сьогодні й до кінця року у нас немає в планах підвищувати проїзд у метро. Що буде в 2010 році – невідомо. Якщо будуть зростати ціни, проїзд буде дорожчати, - сказав Мусєєв.

Як повідомляв УНІАН, вартість проїзду в харківському метро нещодавно зросла з 75 коп. до 1,5 грн.