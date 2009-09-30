Ярославський: в українському футболі бродить привид Верховної ради...

Харків. 30 вересня. УНІАН. Нову дату перевиборів президента футбольної Прем`єр-ліги поки що не призначено.

Як передає ІА «МОСТ-Харьков», про це сьогодні заявив президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він також додав, що збирається «взяти участь у виборах». «Я підтримаю людину, яка розбирається у футболі, підтримаю професіонала... і не народного депутата, бо в український футбол притягнули цю заразу з Верховної Ради...», - сказав президент «Металіста».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ уточнив, що сам не виставлятиме свою кандидатуру, оскільки «це заборонено Статутом Прем`єр-ліги».

***24 вересня на зборах учасників Прем`єр-ліги було ухвалене рішення провести перевибори президента Прем`єр-ліги, повідомив її нинішній президент Віталій ДАНИЛОВ.

Також В.ДАНИЛОВ заявив, що Прем`єр-ліга застосує до «Металіста», «Динамо», «Дніпра», «Арсеналу» і «Крив басу» санкції «аж до зняття з Чемпіонату». «До цих клубів будуть вжити санкції згідно з регламентом. Для початку їх попереджатимуть, а там і штрафи, зняття очок, аж до позбавлення участі у чемпіонаті. Це все чітко прописано в регламенті», - сказав він.