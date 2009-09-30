На кордоні затримано контрабанду історичних цінностей скіфського періоду

Харків. 30 вересня. УНІАН. Службою безпеки України спільно з митниками у ході спеціальної операції попереджено контрабандне вивезення з України культурно-історичних цінностей скіфського періоду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУУ в Харківській області, у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» було затримано 31-річну мешканку Харкова, яка намагалася у рейсовому автобусі «Харків – Старий Оскол» (РФ) незаконно вивезти за кордон рідкісну археологічну колекцію.

У контрабандистки вилучено 49 скіфських дельфінів (розмінна монета скіфського періоду), 7 ґудзиків (скіфського періоду), 64 наконечники до стріл та ще кілька предметів приблизно 16 століття.

Слідчим відділом обласного Управління СБУ стосовно затриманої громадянки порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду історичних та культурних цінностей, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають слідчі дії та проводиться мистецтвознавча експертиза затриманих предметів, повідомили у прес-центрі.