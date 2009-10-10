У неділю на Сході місцями дощі

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Завтра у західних областях України очікується дощ (вдень сильний), подекуди з грозою, у північних, місцями у центральних та східних областях невеликий дощ.

Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°, на Закарпатті до 20°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У південній частині мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 18-23°. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 24 м/с.

У Київській області у неділю очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.