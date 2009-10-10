Україна – Англія 1:0

Харків. 10 жовтня. УНІАН. У матчі відбіркового туру ЧС-2010 проти збірної Англії, який щойно завершився у Дніпропетровську, збірна України з футболу здобула перемогу з рахунком 1:0.

Гол у ворота суперника забив Сергій Назаренко.

Англійці більшу частину матчу о грали удесятьох. На 14-й хвилині матчу у штрафній проти Артема Мілевського грубо зіграв воротар англійців Роберт Грін, якого суддя вилучив з поля. Але Андрій Шевченко, пробиваючи пенальті, влучив у штангу.

У групі лідирує Англія - 24 очка, Україна - 18, Хорватія - 17, Білорусь - 13, Казахстан - 6, Андорра - 0.

Наступні матчі команди зіграють 14 жовтня: Андорра – Україна, Англія - Білорусь, Казахстан - Хорватія.