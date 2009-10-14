Харківські націоналісти вимагають скасувати депутатську недоторканність

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Харківські націоналісти вимагають скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на мітингу в Харкові біля монументу на честь воїнів УПА голова Харківської спілки репресованих Анатолій ЗДОРОВИЙ.

А.ЗДОРОВИЙ зауважив, що позбавити недоторканності треба передусім Комуністичну партію України, яка, на його думку, найбільше винна у репресіях «проти української нації». Він закликав «доторкатися» до депутатів.

Також єдиним виходом із національної кризи А.ЗДОРОВИЙ вбачає у гуртуванні нації навколо Президента України. «Будьмо всі націоналістами, гуртуємось навколо Президента», - закликав А.ЗДОРОВИЙ.

Голова Харківського молодіжного націоналістичного конгресу Сергій КУЗАН,

звертаючись до міліції, попросив допустити українських патріотів до монумента воїнів УПА. Він обурився з цієї ситуації, сказавши, що це їхня святиня. «А якби ви не допускали комуністів до пам’ятника Леніну», - сказав С.КУЗАН. (Урочистості з нагоди річниці утворення УПА у Харкові розпочалися попри заборону міської влади проводити такі заходи до 16.00 – УНІАН).

Наразі мітинг українських націоналістів добігає кінця, міліцейський кордон дозволив покласти керівництву харківських націоналістичних організацій квіти до пам’ятника воїнам УПА.

У свою чергу в Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області заявили, що харківські правоохоронці не допустили провокацій з боку комуністів біля пам’ятного знаку воїнам УПА.

За даними правоохоронців, в першій половині дня велика група представників Компартії, інших лівих сил та ветеранів з червоними прапорами і транспарантами підійшли до пам’ятного знаку УПА, маючи очевидний, судячи з настрою, намір «здійснити над ним наругу».

В такі дні міліція здійснює охорону пам’ятників, і на цей раз їй вдалося відтіснити тих, хто «хотів прорвати охорону». Таким чином правоохоронці «не допустили провокацій», пояснив співрозмовник агентства. За його словами, після кількагодинних виступів представники лівих сил залишили парк.