Харківські націоналісти вимагають скасувати депутатську недоторканність

16:33, 14 жовтня 2009
Харьків
1 0

Мітинг на честь УПА

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Харківські націоналісти вимагають скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на мітингу в Харкові біля монументу на честь воїнів УПА голова Харківської спілки репресованих Анатолій ЗДОРОВИЙ.

А.ЗДОРОВИЙ зауважив, що позбавити недоторканності треба передусім Комуністичну партію України, яка, на його думку, найбільше винна у репресіях «проти української нації». Він закликав «доторкатися» до депутатів.

Також єдиним виходом із національної кризи А.ЗДОРОВИЙ вбачає у гуртуванні нації навколо Президента України. «Будьмо всі націоналістами, гуртуємось навколо Президента», - закликав А.ЗДОРОВИЙ.

Голова Харківського молодіжного націоналістичного конгресу Сергій КУЗАН,

звертаючись до міліції, попросив допустити українських патріотів до монумента воїнів УПА. Він обурився з цієї ситуації, сказавши, що це їхня святиня. «А якби ви не допускали комуністів до пам’ятника Леніну», - сказав С.КУЗАН. (Урочистості з нагоди річниці утворення УПА у Харкові розпочалися попри заборону міської влади проводити такі заходи до 16.00 – УНІАН).

Наразі мітинг українських націоналістів добігає кінця, міліцейський кордон дозволив покласти керівництву харківських націоналістичних організацій квіти до пам’ятника воїнам УПА.

У свою чергу в Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області заявили, що харківські правоохоронці не допустили провокацій з боку комуністів біля пам’ятного знаку воїнам УПА.

За даними правоохоронців, в першій половині дня велика група представників Компартії, інших лівих сил та ветеранів з червоними прапорами і транспарантами підійшли до пам’ятного знаку УПА, маючи очевидний, судячи з настрою, намір «здійснити над ним наругу».

В такі дні міліція здійснює охорону пам’ятників, і на цей раз їй вдалося відтіснити тих, хто «хотів прорвати охорону». Таким чином правоохоронці «не допустили провокацій», пояснив співрозмовник агентства. За його словами, після кількагодинних виступів представники лівих сил залишили парк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter