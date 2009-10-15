Керівники Євро-2012 обговорили концепцію логотипу і салогану ЧЕ

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Швейцарії керівники турніру Євро-2012 обговорили концепцію логотипу і слогану майбутнього чемпіонату, а також інші питання з менеджменту проектів турніру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України 13 жовтня у швейцарському місті Ньоні в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу відбулася нарада вищого керівництва турніру Євро-2012.

У зустрічі взяли учать директор турніру Мартін КАЛЛЕН, а також керівники Місцевих організаційних комітетів України та Польщі - Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та Адам ОЛКОВИЧ.

Учасники наради обговорили низку актуальних питань з менеджменту проектів турніру, зокрема, концепцію логотипу та слогану Євро-2012, систему продажу квитків та затвердження транслітерації назв приймаючих міст дванадцятьма мовами.

Окрему увагу було приділено підготовці до жеребкування відбірного турніру, яке відбудеться 7 лютого 2010 року у Варшаві.

Відповідальні за проведення турніру також визначили ключові завдання на наступні три місяці.