МВС не спускає ока з харківських міліціонерів

Питання щодо дотримання законності в діяльності харківської міліції вже віддавна перебуває в центрі уваги керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Про це в коментарі УНІАН повідомила директор Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України Інна КИСІЛЬ.

Зокрема, за її словами, ще рік тому, у червні 2008 року, за дорученням міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на території Харківської області силами фахівців апарату МВС було проведено комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення фактів порушення законності з боку працівників органів внутрішніх справ.

У результаті цих заходів були виявлені 42 працівники ГУМВС України в Харківській області, які своїми діями або бездіяльністю сприяли багатьом негативним явищам, у тому числі контрабанді, торгівлі людьми, наркоторгівлі, незаконній розробці надр, розкраданню меліоративних систем тощо.

З огляду на це за вказівкою Ю.ЛУЦЕНКА була створена спеціальна комісія, яка здійснила відповідну службову перевірку та провела позачергову атестацію згаданих працівників. За її результатами семеро працівників були звільнені з органів внутрішніх справ, 20 - переведені на посади з меншим обсягом повноважень до інших підрозділів, ще 15 отримали дисциплінарні стягнення. Тоді ж було змінено й керівництво ГУ МВС України в Харківській області.

І.КИСІЛЬ зазначила, що факти причетності працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків Харківщини до так званого «кришування» наркоторгівлі було виявлено працівниками апарату МВС ще торік - під час згаданих профілактичних заходів. Зокрема, було встановлено дев’ять працівників цих підрозділів (переважно – керівного складу), які сприяли наркоторговцям. У зв’язку з цим двоє з них були звільнені з органів внутрішніх справ (згодом поновилися на службі, заручившись рішеннями судів), ще семеро – звільнені із займаних посад, понижені або переведені до інших підрозділів.

Водночас І.КИСІЛЬ заявила, що аналіз процесу кадрового очищення підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків харківської міліції засвідчив, що відповідні вимоги міністра внутрішніх справ були виконані не в повному обсязі. Як наслідок, до МВС знову почала надходити оперативна інформація, у тому числі з інших правоохоронних органів, щодо причетності працівників БНОН Харкова до незаконних операцій з наркотиками. На це ж звернув увагу керівництва МВС і новий начальник ГУМВС України в Харківській області Анатолій СЛІПЧЕНКО, призначення якого на цю посаду розглядалося як один із кроків для подолання корупційних зв’язків у цій сфері.

За словами І.КИСІЛЬ, закономірним результатом цілеспрямованої роботи правоохоронних органів стало затримання працівниками СБУ за підозрою у причетності до незаконного обігу наркотиків двох працівників харківської міліції (один з яких, до речі, за вказівкою міністра раніше був звільнений з органів внутрішніх справ, однак згодом був знову призначений до підрозділу БНОН). Наразі встановлено й інших учасників угруповання наркоторговців (двоє з них раніше теж звільнялися з міліції за негативними мотивами), які тепер переховуються від правоохоронних органів. У зловмисників вилучено 20 кілограмі макової соломки, 12 тисяч капсул трамадолу, 600 пігулок екстазі.

При цьому І.КИСІЛЬ послалася на слова Ю.ЛУЦЕНКА, який наголосив, що це лише один з перших кроків до руйнування злочинного ланцюга вседозволеності в діяльності деяких міліцейських підрозділів, у тому числі Харківщини. Вона також нагадала, як наприкінці серпня міністр повідомив, що до кінця цього року відповідні заходи будуть проводиться у масштабах всієї України. «Безкарність породжує повторення таких порушень», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у прес-центрі СБУ повідомили, що у ході широкомасштабної спеціальної операції Служби безпеки України та прокуратури міста Харкова викрито і припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи у сфері наркобізнесу, організаторами якої були діючі співробітники Головного управління МВС України в Харківській області з числа осіб старшого офіцерського складу.

Зокрема, лідером ОЗУ був заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС в Харківській області, який безпосередньо отримував наркотичні засоби. Разом з ним затримано начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС м. Харкова, який організовував збут наркотиків серед молоді в Харківській області.

8 жовтня ц.р. у рамках кримінальної справи, що порушена за матеріалами СБУ прокуратурою м. Харкова за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), співробітники СБУ із задіянням бійців Центру спеціальних операцій затримали учасників злочинного угруповання «на гарячому». Триває слідство.