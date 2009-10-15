Завод Малишева не отримував із-зовні замовлень на танк «Оплот»

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Ніяких додаткових замовлень на виготовлення танків Т-84 «Оплот» окрім тих, що передбачені державним оборонним замовленням для національних Збройних сил, завод ім. Малишева не отримував.

Так представник підприємства-виробника цих танків прокоментував кореспонденту військового видання Defense Express інформацію народного депутата України Валерія Коновалюка (фракція Партії регіонів), яка з`явилася, щодо постачань до Грузії нових танків Т-84 «Оплот», які нібито вже в жовтні 2009 року має намір здійснити «Укрспецекспорт», повідомляє Kharkiv EURO.

«Ніяких додаткових замовлень на сьогодні не існує», - резюмував представник заводу.

Defense Express відзначає, що інтернет-видання «Обозреватель» 14 жовтня 2009 року, цитуючи депутата В.Коновалюка, повідомило, що «вже в жовтні 2009 року «Укрспецекспорт» має намір передати грузинській стороні, крім іншого озброєння, 12 нових танків Т-84 «Оплот», розроблених Харківським заводом імені Малишева. Грузинською стороною в рахунок оплати вже перераховано $5,6 млн. Крім того, Україна планує поставити до Грузії 10 танків Т-72, три БТР-80, 20 ПЗРК «Голка-1», 40 ПЗРК «Стріла», а також партію снарядів для реактивного гранатомета РПГ-7 і 125-міліметрового ПТУР «Комбат».

На знімку (вгорі): танк «Оплот» на державних випробуваннях на військовому полігоні під Харковом. Весна 2009 р.

На знімку внизу: демонстраційний показ танка «Оплот» на території заводу ім. Малишева. Літо 2009 р.