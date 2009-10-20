Ющенко 22 жовтня відвідає Харків
11:42, 20 жовтня 2009Харьків
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Президент говоритиме з інтелігенцією
Харків. 20 жовтня. УНІАН. 22 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїзду в Харківську область.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в рамках візиту заплановано проведення Всеукраїнської наради «З любов’ю та турботою до дітей» під головуванням Глави держави.
Планується також зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками інтелігенції Слобожанщини.
Увечері, о 19.00, Президент виступить у прямому ефірі обласного телебачення.
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