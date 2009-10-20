Богословська йде в Президенти
«Щоб захистити людей від влади»
Харків 20 жовтня. УНІАН. Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА має намір цього тижня висунути свою кандидатуру на пост Президента України.
«Всі необхідні документи будуть подані у ЦВК до 23 жовтня», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА у коментарі, переданому УНІАН.
Депутат зазначає, що «вперше за 90 днів до президентських виборів більш як половина українців не хоче голосувати за тих, хто був при владі. А це означає, що вибори Президента 2010 стануть виборами між старим і новим. Саме тому я йду в президенти, щоб захистити людей від влади, що прокралася, а країну – від зовнішнього поглинання. Я так само, як і ви, не вірю, що хтось із представників старої влади здатний вирішити ці завдання».
За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «у час кризи стало зрозуміло, що ті, хто перебуває при владі останні 5-10 років, не здатні змінити ситуацію на краще. Україна потребує нових облич. Натомість нам пропонують зробити вибір «кращого з гірших».
І.БОГОСЛОВСЬКА упевнена, що Україна зможе розвиватися тільки в тому випадку, якщо Президентом буде обрана людина, яка здатна захистити народ від злодійства влади, а країну – від зовнішнього керування. «Україна вичерпала весь пострадянський ресурс. І якщо ще 5 років, або, не дай Боже, 10 років країною керуватиме хтось із творців нинішньої системи беззаконня, корупції і торгівлі владою, ми безповоротно станемо злиденною країною третього світу», — вважає депутат.
І.БОГОСЛОВСЬКА зазначає, що вона готова у рівній боротьбі з іншими кандидатами на пост Президента довести свій професіоналізм і відповідність усім необхідним для глави держави якостям. «З 2002 року я послідовно борюся за прихід нових політиків і реалізацію нових ідей. Мною і моєю командою був запропонований «План розвитку країни» - стратегія розвитку України на найближчі 20 років. За мною не стоять клани, я ніколи не розпоряджалася бюджетними коштами, але у мене великий досвід громадського діяча, політика, юриста і антикризового менеджера. І, нарешті, найголовніше - у мене є воля, характер і величезне бажання навести порядок у нашій країні», - говорить вона.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня ц.р. І.БОГОСЛОВСЬКА заявила про свій вихід із Партії регіонів і намір перемогти на президентських виборах 2010 року в Україні. «Суспільству і державі необхідно повернути віру в себе, у власні сили, у здатність України самостійно вибирати свій шлях і свою долю. Я переконана: такі завдання може вирішити тільки дійсно новий Президент України. Він прийде до перемоги під національним прапором України, а не під «кольоровим» партійним прапором», – наголошується у зверненні народного депутата від 25 травня.