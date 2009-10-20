Харків’янка стала Міні-міс Світу

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Харків’янка Анастасія Ткач отримала титул Міні-міс Світу-2009. 11-річна школярка вразила журі в Анталії, де проходив фінал конкурсу, вродою та знанням англійської, повідомляє Kharkiv EURO.

Наша Настя залишила позаду конкуренток з Бельгії, Франції, Болгарії, Росії, ЮАР та Німеччини.

В Туреччину дівчинка, як вона зізнається, їхала не стільки за короною, скільки з бажанням попрактикуватися в англійській. Тому про перемогу навіть і не мріяла. «Та коли журі назвало моє ім’я, я була в шоці, кілька разів перепитувала. Секретів небагато: на конкурсі поводилася як слід, не фарбувалася, а з дитинства віддавала багато часу мові», - говорить Настя.

Завоювавши титул, дівчинка весь рік буде виконувати обов’язки офіційного посла фестивалю Little Miss World. Але залишатися в модельному бізнесі не планує: мріє зробити кар’єру в Англії.