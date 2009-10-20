Віце-президент ПАРЄ говорив з Аваковим про Голодомор

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ в рамках підготовки доповіді про Голодомор 1932-33 років в Україні планує відвідати Росію, Казахстан, можливо, і Білорусь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні поінформував М.ЧАВУШОГЛУ під час зустрічі з губернатором Харківщин6и Арсеном АВАКОВИМ.

Метою візиту М.ЧАВУШОГЛУ – є збір інформації про Голодомор 1932-33 рр. в Україні для підготовки доповіді на цю тему.

А.АВАКОВ повідомив, що останніми роками широкій громадськості стає доступною інформація про Голодомор. За його словами, тема голоду 1932-33 рр. дуже заполітизована в Україні. Водночас, відзначив губернатор, факт Голодомору існує незалежно від ставлення до нього представників різних політичних партій. Він відмітив, що Харківщина більше інших регіонів України постраждала від Голодомору, адже у той час Харків був столицею України, тоталітарної республіки.

За його словами, розслідування подій тих років ускладнено ще й тим, що існували спеціальні програми зі знищення документів, які свідчать про геноцид. Проте, масштаби злочинів були настільки великі, що повністю приховати факти не вдалося.

А.АВАКОВ звернув увагу віце-президента ПАРЄ, що на Харківщині питанню вивчення фактів Голодомору надається особлива увага. Так, працює інтернет-портал «Голодомор 1932-1933 рр. Харківська область» (http://www.golodomor.kharkov.ua/), на якому публікуються архівні документи, спогади очевидців. Крім того, минулого року був знятий документальний фільм «Жорна» - спогади людей, які пережили Голодомор 1932-33 рр. При підготовці фільму було відзнято 18 годин відео, і матеріал переданий в архіви.

«Наше суспільство дуже заполітизоване, і будь-які сентенції на тему Голодомору сприймаються як пропаганда. Єдині ліки – документальні факти, які самі говорять про правду», - сказав А.АВАКОВ.

Говорячи про винуватців трагедії 1932-33 рр., губернатор відзначив, що вважає винуватцем тих подій державну тоталітарну машину на чолі зі Сталіним, яка функціонувала в той час у Радянській державі. «Я вітаю процес, завдяки якому з документами в руках буде поставлена крапка над розмірковуваннями на цю тему», - заявив А.АВАКОВ.

В свою чергу, голова Облуправління СБУ Андрій МУХАТАЄВ повідомив М.ЧАВУШОГЛУ про порушення Службою безпеки України кримінальної справи за фактом геноциду в Україні. За його словами, в Харківській області, в рамках кримінальної справи було допитано понад 100 свідків, проведено понад 40 виїмок документів, вилучено 33 книги реєстрації актів смерті. Також було відзначено, що достовірність знайдених документів не викликає питань у фахівців.

Віце-президент ПАРЄ подякував керівництву Харківщини за добре організовану програму, а також відзначив, що в Раді Європи і Парламентській асамблеї немає сумнівів, що події в Україні були трагедією і злочином сталінського режиму. М.ЧАВУШОГЛУ підкреслив, що Голодомор в Україні 1932-33 рр. політизується не лише у відносинах між Україною і Росією, але й різними партіями в самій потерпілій країні. Саме тому при підготовці доповіді віце-президент ПАРЄ в першу чергу орієнтуватиметься на точки зору науковців, істориків, архівні документи.

В рамках підготовки доповіді М.ЧАВУШОГЛУ також планує відвідати Росію, Казахстан, можливо, і Білорусь.