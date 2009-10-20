ЧЕ-2010 плей-офф: Греція не приїде до Харкова

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Матч плей-офф Чемпіонату світу з футболу – 2010 між збірними України та Греції 18 листопада пройде не в Харкові, повідомляє Kharkiv EURO.

Про це сказав перший віце-президент Федерації футболу України, заступник губернатора Харківщини Сергій Стороженко.

«Причина одна – стадіон Металіст поки що не готовий для проведення матчу такого рівня. Оскільки його офіційне відкриття заплановане на 5 грудня 2009 року, там зараз ще тривають роботи, і поки що проводити зустрічі такого високо рангу на ньому не будуть», - пояснив С.Стороженко.

Головними кандидатами на проведення матчу плей-офф залишаються Львів або Донецьк, але стадіон Донбас-Арена має більше шансів.

«У зв’язку с тим, що більша частина інфраструктури України знаходиться на стадії реконструкції в контексті підготовки країни до Євро-2012 (очікується, що одеський стадіон буде зданий в експлуатацію в 2010-му, київський збудують в 2011 році), а Дніпропетровськ очікує санкції УЕФА після матчу Україна – Англія, вибір, на жаль, невеликий: Донецьк або Львів. Ці два стадіони можуть прийняти будь-який матч», - зазначив С.Стороженко.

На знімку: стадіон Металіст у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА