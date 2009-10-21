Підприємства області «по-чорному» порушують нормативи

Харків. 21 жовтня. УНІАН. У Харківській області 90% підприємств, перевірених у третьому кварталі 2009 року, порушували вимоги нормативної документації.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Заступника генерального директора ДП «Харківстандартметрологія» Віктора АГАРКОВА.

За словами В.АГАРКОВА, під час проведених перевірок порушення вимог нормативної документації встановлено на 99 підприємствах з 109 перевірених, тобто в понад 90%. У тому числі було перевірено діяльність 37 міні-цехів, у 35 з яких встановлені порушення.

У цілому, за його словами, протягом третього кварталу 2009 року інспекторами державного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» проведено 145 перевірок. Вартість перевіреної продукції становить близько 7 млн. грн., причому продукція на 986 тис. грн. (тобто 14%) не допущена до споживача через порушення вимог нормативної документації.

В.АГАРКОВ повідомив, що за результатами перевірок у 19 випадках заборонено реалізацію всієї продукції. До переліку цієї продукції потрапили абразивні матеріали, вікна з полівінілхлориду, питна вода, металева шафа, прокладка для труб, механізм подачі дроту, дитячі трикотажні вироби, харчові концентрати, вентилятори, візок, кульовий кран, совкова лопата, розподільча панель, борошняні кондитерські вироби. Заборонено реалізацію перевірених партій продукції у 103 випадках.

В.АГАРКОВ додав, що складено 90 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 127,6 тис. грн. за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації. Крім того, складено 79 протоколів про адміністративну відповідальність посадових осіб на загальну суму 13,5 тис. грн.

За інформацією В.АГАРКОВА, загальна сума перерахованих до бюджету штрафних санкцій з урахуванням сум за адміністративними протоколами минулого періоду у третьому кварталі 2009 р. склала понад 122 тис. грн.