Житло харків`ян готове до зими на 84%

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Рівень підготовки житлових будинків до зими в Харківській області становить 93,9%.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За попередніми даними статистичного спостереження «Про підготовку об’єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах», рівень підготовки житлових будинків до зими в Харківській області становить 93,9%, що на 7,0% більше у порівнянні з відповідним періодом 2008 року. Загальна площа підготовлених до зими будинків складає 32,8 млн. кв. м.

Станом на 1 жовтня 2009 року в області із 19,5 тис. будинків, які перебувають на балансі суб’єктів господарювання, до роботи в зимових умовах підготовлено 18,3 тис. будинків.

Із загальної кількості будинків – 2,0 тис. будинків потребувало ремонту покрівлі, 6,5 тис. будинків – опалювальної системи, 3,5 тис. будинків – ремонту системи гарячого водопостачання. Фактично на 1 жовтня ремонт покрівлі проведено у 1,4 тис. будинків, ремонт опалювальної системи – у 6,3 тис. будинків, ремонт системи гарячого водопостачання – у 3,3 тис. будинків, що складає відповідно 68,2%, 96,5% та 95,6% від потреби.

Наголошується, що повністю підготовлені до зими житлові будинки у місті обласного значення Люботин, Вовчанському, Ізюмському, Печенізькому районах області.

Найменший рівень підготовки житлових будинків до зими відзначено у Золочівському районі (80,7%).

Серед об’єктів теплопостачання відремонтовано 915 котелень, що становить 98,2% від кількості тих, що потребували ремонту. В цілому рівень підготовки котелень до роботи в осінньо-зимовий період становить 99,0%. Повністю завершені роботи з підготовки котелень до роботи в осінньо-зимовий період у містах обласного значення: Ізюм, Куп’янськ, Первомайський, Чугуїв та в 21 районі області.

На початок жовтня поточного року протяжність відремонтованих теплових мереж становить 2022,9 тис. м, або 99,1% від загальної протяжності тих, які потребували ремонту. З них капітально відремонтовано лише 40,2 тис.м, або 92,2% від передбаченого. На звітну дату підготовлено до зими 349 центральних теплових пунктів, що складає 99,7% від загальної кількості.

До роботи в осінньо–зимовий період підготовлено 7133,0 тис. м водопровідних мереж області. Рівень підготовки водопровідних мереж до зими становить 89,6%. В цілому по області відремонтовано 182,0 тис. м водопровідних мереж, що становить лише 18,1% від протяжності тих, що потребували ремонту.