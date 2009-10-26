На кордоні затримано 4 нелегалів

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У неділю Харківські прикордонники затримали на українсько-російському кордоні чотирьох нелегальних мігрантів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, група чорношкірих чоловіків віком від 17 до 41 року, які прямували з Росії, були затримані поблизу села Плетенівка Вовчанського району.

Затримані не мали при собі документів. Попередньо встановлено, що один з них є громадянином Кот-Д’Івуару, інший – громадянином Ліберії, решта двоє – громадянами Гвінеї. Із собою у них були теплі одяг та взуття, а також предмети особистої гігієни.

Порушників доставили до спецприміщення відділу прикордонної служби «Козача Лопань», де встановлюються їхні особи.

Загалом з початку 2009 року прикордонники Харківського прикордонного загону затримали поза пунктами пропуску 62 незаконних мігрантів.