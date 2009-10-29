У п`ятницю на Сході можливий дощ

Харків. 29 жовтня. За прогнозом синоптиків, у п’ятницю вдень у Харкові можливий дощ. Температура 6-7° тепла.

В Україні 30 жовтня очікується невеликий мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра часом невеликий мокрий сніг, лише у південній частині - без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі - до 7° тепла; вдень - 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті - 5-10° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 3-5° тепла.