На Харківщині не зафіксовано захворювання на грип А/H1N1

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Харківщині не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип А/H1N1.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО після селекторної наради з головами райдержадміністрацій, головними лікарями центральних районних лікарень та начальниками управлінь освіти районів області щодо питань попередження розповсюдження грипу А/H1N1.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, на Харківщині не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип А/H1N1, однак слід звернути увагу на попередження епідемії.

С.СТОРОЖЕНКО повідомив, що згідно з дорученням уряду, з суботи 31 жовтня 2009 року в Харківській області на три тижні продовжуються канікули у загальноосвітніх школах та позашкільних закладах, а в вищих навчальних закладах всіх форм власності та рівнів акредитації відміняються заняття. Питання щодо закриття дошкільних закладів має бути проаналізовано у районах, відповідно до пропозицій яких сьогодні керівництво області прийме відповідне рішення.

С.СТОРОЖЕНКО закликав керівників районів, мерів міст обласного підпорядкування запобігти проведенню будь-яких масових заходів, особливо за участю дітей та студентів, а також утриматись від проведення масових політичних заходів, інших заходів за участі великої кількості людей.

С.СТОРОЖЕНКО також наголосив на тому, що з суботи на кордоні Харківської області з іншими областями та країнами будуть встановлені спеціальні санітарні кордони, які при в’їзді на територію Слобожанщини будуть видавати пасажирам захисні маски та виясняти стан їх здоров’я.

Заступник губернатора підкреслив, що підстав для паніки немає, область має достатню кількість протигрипозних та профілактичних медичних засобів.