Російські прикордонники одягли маски

Харків. 2 листопада. УНІАН. Прикордонники Російської Федерації посилили контроль на прикордонних пунктах ділянки російсько-українського кордону. Таких заходів вжито з метою профілактики вірусу грипу A (H1N1) та у зв`язку з розповсюдженням цього захворювання в Україні, передає Kharkiv EURO.

Йдеться про виявлення ознак грипу у тих, хто в`їжджає до Брянської області, або їде транзитом через автомобільні пункти пропуску, а також через залізничні станції, уточнив представник прикордонного управління ФСБ РФ у Брянській області. За його словами, російські прикордонники здійснюють митний контроль у марлевих пов`язках і гумових рукавичках.

У Брянській та Воронезькій областях на головних автомобільних переходах на кордоні з Україною встановлені цілодобові санітарні карантинні пости. У прикордонних областях проводиться вакцинація проти сезонного грипу.