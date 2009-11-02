Харківські прикордонники одягли маски

Харків. 2 листопада. УНІАН. На харківській ділянці східного кордону України посилено контроль на пунктах пропуску у зв’язку із загостренням епідемічної ситуації в країні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону,

прикордонні наряди чергових змін носять профілактичні маски. Запроваджено цілодобове чергування медперсоналу служби у медичних пунктах та щоденний моніторинг стану здоров’я прикордонників. Медичну службу прикордонного загону переведено на цілодобовий режим функціонування, у кожному підрозділі створено позаштатні лікарські бригади з готовністю виїзду для надання медичної допомоги за ситуацією.

З персоналом загону проведено інструктажі стосовно виявлення ознак захворювання у осіб, які перетинають державний кордон. У випадку виявлення таких ознак хворі негайно направляються в місцеві лікувальні заклади, а інформація про них надається в місцеві служби охорони здоров’я МОЗ.

Також постійно відстежується епідемічна ситуація в прикордонних районах, проводиться роз’яснювальна робота серед місцевого населення.

Під час проведення прикордонного контролю громадян, що прибули з країн, де зафіксовано випадки захворювання, прикордонники звертають увагу на загальний стан пасажирів та у разі виявлення симптомів захворювання інформують медичних працівників, а також проводять опитування обслуговуючого персоналу міжнародних рейсів з метою виявлення пасажирів, що прибули з країн ризику.

Із середини жовтня українсько-російська ділянка державного рубежу охороняється у посиленому режимі, а у пунктах пропуску здійснюється спільний контроль відповідних служб усіх транспортних засобів, які прямують на територію нашої держави з Російської Федерації.

З 18 жовтня обмежено пропуск транспортних засобів через місцеві перепускні пункти: увесь транспорт, крім рейсових автобусів, спрямовуватиметься у найближчі пункти пропуску для міжнародного та міждержавного сполучення для проходження митного, ветеринарного, санітарного та інших видів контролю.

Посилено контроль на державному кордоні з метою недопущення контрабандного ввезення в Україну м’яса та м’ясопродуктів, а також диких та домашніх тварин про, що повідомлялось раніше, поінформували у прес-службі.