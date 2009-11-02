В Бєлгородській області Росії від грипу A/H1N1 померла жінка

Харків 2 листопада. УНІАН. Перший летальний випадок від високопатогенного вірусу грипу A/H1N1 зареєстрований в Бєлгородській області Росії, передає Kharkiv EURO.

Інформацію розповсюдило сьогодні російське інформагентство РІА Новини з посиланням на керівника прес-центру губернатора Бєлгородської області Вероніку СМИРНОВУ.

«Тридцятирічна жінка померла в Ровеньському районі області від ускладнень високопатогенного вірусу грипу A/H1N1», - сказала співбесідниця агентства.

Вона відзначила, що причиною смерті стало пізнє звернення пацієнтки до лікаря.

За даними управління «Роспотребнадзора» по Бєлгородській області, зафіксовано 14 випадків захворювання новим вірусом грипу. Всі хворі - учні середньої школи № 2 селища Північний Білгородського району. Захворювання протікає в легкій і середній формі. Діти отримують амбулаторне лікування противірусними препаратами.

Водночас, Міністерство охорони здоров’я РФ не підтвердило і не спростувало РІА Новини інформацію про смерть від грипу A/H1N1 30-річної жінки в Білгородській області.

За останніми даними, в Росії зафіксовано п`ять випадків смерті від грипу A/H1N1, число хворих наближається до 2 тисяч.