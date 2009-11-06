Шурма і Колпакова збирають журналістів

19:35, 06 листопада 2009
Харьків
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Тема брифінгу - грип

Харків. 6 листопада. УНІАН. В понеділок, 9 листопада, у прес-центрі міської ради відбудеться брифінг для журналістів з питань захворюваності на грип у Харкові.

Як повідомляє сайт міськради, брифінг проведуть заступник міського голови - директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА та головний державний санітарний лікар Харкова Тетяна КОЛПАКОВА.

Початок брифінгу о 10.00.

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