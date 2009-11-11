Ринки Фельдмана є лідерами у сплаті ринкового збору до місцевих бюджетів

Харків. 11 листопада. УНІАН. Харківські ринки «Барабашове», Центральний та Кінний лідирують у сплаті ринкового збору до місцевих бюджетів.

Про це пише портал «Дело».

Столичному виданню стали відомі обсяги ринкового збору, який надходить до бюджетів найбільших міст країни. За підсумками трьох кварталів 2009 р. всі обласні центри отримали загалом 211,2 млн. грн. цього податку. Найбільші суми перераховують до місцевих бюджетів міські ринки Харкова, Києва, Хмельницького, Чернівців та Одеси. У всіх цих містах працюють ринки, які відомі на всю країну і привертають покупців зі всіх регіонів.

Так, Харків за 9 місяців цього року отримав близько 34 млн. грн. ринкового збору. Левову частину цієї суми забезпечив ринок «Барабашове». Він разом з одеським ринком «Аванград» (відоміший як «7-й кілометр») та чернівецьким ринком «Калинівський» увійшов до ТОП-50 найбільших ринків світу.

Найбільшими платником ринкового збору до міських бюджетів, за версією «Дела» є ринки «Барабашове», Центральний ринок, Кінний ринок у Харкові, що належать концерну «АВЕК» - 34 млн. грн., київські ринки «Троєщина», «Петрівка», «Бесарабський», «Володимирський», «Житній», «Деміївський» - 31,2 млн. грн., хмельницькі ринки «Сардонікс», «Дарсон», Старий ринок, Новий ринок (розташовані на одній території, відомій як Хмельницький базар) - 26,3 млн. грн.

Відзначається, що акціонером і засновником концерну «АВЕК» є народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН.