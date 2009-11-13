Аваков вважає Харків фаворитом у підготовці до Євро-2012

Харків. 13 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає Харків абсолютним фаворитом у підготовці до Євро-2012, передає Kharkiv EURO.

Як повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою думку А.АВАКОВ висловив, коментуючи призначене на 5 грудня урочисте відкриття стадіону «Металіст», на якому завершується реконструкція до Євро-2012.

На думку губернатора, відкриття стадіону має стати додатковим стимулом для комісії УЄФА, яка 11 грудня на засіданні Виконкому УЄФА винесе остаточний вердикт щодо кількості приймаючих міст в Україні.

«Принаймні, Харків зробив усе для того, аби Євро відбулося, ми – молодці. Коли я говорю «ми», я не себе маю на увазі. Я маю на увазі всіх, хто брав у цьому участь», - зазначив А.АВАКОВ.

За його словами, в рамках підготовки до Євро-2012 у Харкові вже розв`язані практично всі проблеми: стадіон готовий, додаються і реконструюються готелі, комфортабельні студентські гуртожитки, повним ходом триває реконструкція аеропорту.

«Я думаю, що до нас зауважень не буде, і ті оцінки, які нам давали офіційні та неофіційні експерти УЄФА на чолі з паном ТЕЙЛОРОМ, для Харкова вони є абсолютно компліментарними. Харків - абсолютний фаворит і місто номер один з підготовки до Євро - сказав А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2009 року УЄФА оприлюднить рішення, які українські міста приймуть Євро-2012. На даний момент остаточно затвердженим є лише Київ. На право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року претендують також Донецьк, Львів і Харків.

На знімку вгорі:стадіон «Металіст»,урочисте відкриття якого відбудеться 5 грудня 2009 року.

На знімку внизу:делегація УЄФА 6 листопада 2009 року на чолі з виконавчим директором УЄФА Девідом ТЕЙЛОРОМ оглядає стадіон «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА