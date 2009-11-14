Україна побачить матч зі збірною Греції
17:16, 14 листопада 2009Харьків
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ФФУ зробила підтвердження
Харків. 14 листопада. УНІАН. Українські уболівальники побачать перший поєдинок плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2010 проти команди Греції, який відбудеться сьогодні на «Олімпійському» стадіоні в Афінах.
Як повідомляє Kharkiv EURO, інформацію про це оприлюдила Федерація футболу України.
Пряма трансляція гри розпочнеться сьогодні о 20.00 на Першому національному телеканалі Україні.
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