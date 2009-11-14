Україна побачить матч зі збірною Греції

Харків. 14 листопада. УНІАН. Українські уболівальники побачать перший поєдинок плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2010 проти команди Греції, який відбудеться сьогодні на «Олімпійському» стадіоні в Афінах.

Як повідомляє Kharkiv EURO, інформацію про це оприлюдила Федерація футболу України.

Пряма трансляція гри розпочнеться сьогодні о 20.00 на Першому національному телеканалі Україні.