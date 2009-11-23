Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

09:01, 23 листопада 2009
Харьків
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Металіст обходить Шахтаря

Харків. 23 листопада. УНІАН. Завершилися матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Недільний день видався менш багатим на голи, ніж суботній. У неділю відзначився Дніпро - в додатковий час у ворота іллічівців влетіли два голи. А в трійці лідерів зміни - на друге місце вийшов харківський Металіст.

Іллічівець – Дніпро 0:3 (Селезньов 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)

Чорноморець – Металург З 0:0

Кривбас – Карпати 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)

21 листопада відбулися матчі:

Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)

Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)

Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)

Турнірна таблиця

1 Динамо        35 

2 Металіст      29 

3 Шахтар        28  

4 Металург Д   24 

5 Дніпро           24 

6 Таврія            23

7 Карпати         20 

8 Арсенал        16 

9 Ворскла         15 

10 Металург З  15 

11 Іллічівець     14 

12 Оболонь      12 

13 Зоря              11 

14 Чорноморець 9 

15 Кривбас         7 

16 Закарпаття    7

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