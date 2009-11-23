Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 23 листопада. УНІАН. Завершилися матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Недільний день видався менш багатим на голи, ніж суботній. У неділю відзначився Дніпро - в додатковий час у ворота іллічівців влетіли два голи. А в трійці лідерів зміни - на друге місце вийшов харківський Металіст.

Іллічівець – Дніпро 0:3 (Селезньов 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)

Чорноморець – Металург З 0:0

Кривбас – Карпати 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)

21 листопада відбулися матчі:

Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)

Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)

Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)

Турнірна таблиця

1 Динамо 35

2 Металіст 29

3 Шахтар 28

4 Металург Д 24

5 Дніпро 24

6 Таврія 23

7 Карпати 20

8 Арсенал 16

9 Ворскла 15

10 Металург З 15

11 Іллічівець 14

12 Оболонь 12

13 Зоря 11

14 Чорноморець 9

15 Кривбас 7

16 Закарпаття 7