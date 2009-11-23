Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу
Металіст обходить Шахтаря
Харків. 23 листопада. УНІАН. Завершилися матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Недільний день видався менш багатим на голи, ніж суботній. У неділю відзначився Дніпро - в додатковий час у ворота іллічівців влетіли два голи. А в трійці лідерів зміни - на друге місце вийшов харківський Металіст.
Іллічівець – Дніпро 0:3 (Селезньов 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)
Чорноморець – Металург З 0:0
Кривбас – Карпати 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)
21 листопада відбулися матчі:
Динамо - Шахтар 3:0 (Мілевський 45, 54, Ярмоленко 61)
Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоскі 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)
Таврія - Закарпаття 3:2. (Ідахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давидов 68, Тимченко 89)
Металург Д - Арсенал 3:0 (Мгуні 16, Димитров 64, Мхітарян 90+1)
Металіст - Зоря 2:0 (Коельо 75, Олійник 80)
Турнірна таблиця
1 Динамо 35
2 Металіст 29
3 Шахтар 28
4 Металург Д 24
5 Дніпро 24
6 Таврія 23
7 Карпати 20
8 Арсенал 16
9 Ворскла 15
10 Металург З 15
11 Іллічівець 14
12 Оболонь 12
13 Зоря 11
14 Чорноморець 9
15 Кривбас 7
16 Закарпаття 7