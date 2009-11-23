У Харкові пройде фестиваль документального кіно

11:51, 23 листопада 2009
Харьків
0 0

Тема – права людини

Харків. 23 листопада. УНІАН. З 27 до 29 листопада у Харкові пройде 6-й Міжнародний фестиваль «Дні документального кіно про права людини».

Як повідомили в оргкомітеті фестивалю, до програми цьогорічного фестивалю увійшли фільми переможці 6-го Міжнародного фестивалю «Docudays Ua», а також фільми-призери найвідоміших міжнародних фестивалів документального кіно.

Цього разу глядачам Харкова й області, гостям фестивалю будуть запропоновані картини широкого тематичного діапазону: від екстремальних історій про людей, які живуть в умовах війни, техногенних та інших катастроф – до проблем дискримінації, гендерної рівності, порушення прав дітей чи людей із обмеженими можливостями.

Мета фестивалю – привернути увагу суспільства до проблем людини, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter