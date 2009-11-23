У Харкові пройде фестиваль документального кіно

Харків. 23 листопада. УНІАН. З 27 до 29 листопада у Харкові пройде 6-й Міжнародний фестиваль «Дні документального кіно про права людини».

Як повідомили в оргкомітеті фестивалю, до програми цьогорічного фестивалю увійшли фільми переможці 6-го Міжнародного фестивалю «Docudays Ua», а також фільми-призери найвідоміших міжнародних фестивалів документального кіно.

Цього разу глядачам Харкова й області, гостям фестивалю будуть запропоновані картини широкого тематичного діапазону: від екстремальних історій про людей, які живуть в умовах війни, техногенних та інших катастроф – до проблем дискримінації, гендерної рівності, порушення прав дітей чи людей із обмеженими можливостями.

Мета фестивалю – привернути увагу суспільства до проблем людини, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.