Букмекери не ставлять на Динамо

Харків. 23 листопада. УНІАН. Авторитетна британська букмекерська William Hill не вважає київське Динамо фаворитом у матчі Ліги Чемпіонів проти казанського Рубіна, повідомляє Kharkiv EURO.

Ставки на перемогу команди Газзаєва у грі 5 туру групового етапу мають коефіцієнт 3,75 (за одну поставлену гривню можна отримати 3 гривні 75 копійок). Нічия оцінена у 3,20, перемога підопічних Бердиєва - у 1,83.

Найймовірнішим рахунком William Hill називає 1:0 на користь казанців (5,50), або ж 1:1 (5,50). Перемога Рубіна з рахунками 2:0 та 2:1 має коефіцієнт 7,00 і 7,50 відповідно.

Цікаво, що у протистоянні Барселони та Інтера беззаперечним фаворитом є каталонці (1,67). Нічия - 3,40, перемога команди Моуріньо - 4,33.

За повідомленням прес-служби Динамо, у складі киян відсутні захисники Євген Хачеріді, який зламав у матчі за збірну України палець і вибув на три тижні, та Леандро Алмейда, який пропустить майбутній поєдинок через перебір попереджень. Таким чином, наставнику команди Валерію Газзаєву доведеться вирішувати, хто замінить у завтрашньому матчі основних у нинішньому сезоні центральних захисників.

На знімку вгорі: Хачеріді бореться за м`яч з 9-м номером збірної Греції (Донецьк, Донбас Арена, 18 листопада 2009).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА