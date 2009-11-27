Харківська ПРП засуджує вбивство українця російськими прикордонниками

Харків. 27 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» оприлюднила заяву, у якій висловила обурення з приводу вбивства громадянина України Андрія ЯКИМЕНКА, що сталося на кордоні України та Російської Федерації поблизу Вовчанських хуторів Харківської області.

«Застосування зброї прикордонниками Російської Федерації в цій ситуації не можна назвати адекватним», - йдеться у заяві ХОО ПРП, переданій УНІАН.

«У подібних випадках (коли порушник перетинає кордон, не зупиняючись на вимогу прикордонників чи, наприклад, представників ДАІ), - вважають автори заяви, - «існує низка способів припинити правопорушення без завдання шкоди життю та здоров’ю порушника».

Харківська ПРП, йдеться в заяві, «розраховує на об’єктивне розслідування компетентними органами Російської Федерації всіх обставин інциденту у правовому полі, без зведення справи про вбивство до чергової псевдополітичної риторики».

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 листопада 2009 р. на одній з ділянок українсько-російського державного кордону, на території Російської Федерації, внаслідок застосування вогнепальної зброї російськими прикордонниками загинув громадянин України Андрій ЯКИМЕНКО.

26 листопада Держприкорднонслужба України оприлюднила інформацію з посиланням на дані російської сторони про те, що українець прямував автомобілем з території Росії в Україну поза пунктом пропуску держкордону і віз такелажне обладнання для човнів.