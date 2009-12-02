Президентом Прем’єр-ліги знову обрано Данилова
11:54, 02 грудня 2009Харьків
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Повідомляє прес-служба ФФУ
Харків. 2 грудня. УНІАН. Віталія ДАНИЛОВА знову обрано президентом української футбольної Прем`єр-ліги.
Про це повідомляє інформаційна служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт УФПЛ. Із 15 клубів, що були представлені на засіданні, 11 віддали перевагу В.ДАНИЛОВУ, троє проголосували проти, один − утримався.
З огляду на це, голосування по кандидатурі іншого претендента на дану посаду − Сергія ХАРЧЕНКА не проводилося. Ігор БЄЛАНОВ, який також балотувався на пост президента УФПЛ, напередодні взяв самовідвід.
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