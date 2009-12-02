Президентом Прем’єр-ліги знову обрано Данилова

Харків. 2 грудня. УНІАН. Віталія ДАНИЛОВА знову обрано президентом української футбольної Прем`єр-ліги.

Про це повідомляє інформаційна служба Федерації футболу України з посиланням на офіційний сайт УФПЛ. Із 15 клубів, що були представлені на засіданні, 11 віддали перевагу В.ДАНИЛОВУ, троє проголосували проти, один − утримався.

З огляду на це, голосування по кандидатурі іншого претендента на дану посаду − Сергія ХАРЧЕНКА не проводилося. Ігор БЄЛАНОВ, який також балотувався на пост президента УФПЛ, напередодні взяв самовідвід.