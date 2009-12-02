В Україні обговорять безпеку Євро-2012

Харків. 2 грудня. УНІАН. У середу, 2 грудня, в Києві під головуванням директора департаменту зі стадіонів та безпеки Марка Тіммера та за участі директора Євро департаменту УЄФА Мартіна Каллена розпочалася нарада з питань забезпечення громадського порядку та заходів безпеки під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, в нараді беруть участь представники урядів України та Польщі, правоохоронних органів двох країн, українського та польського місцевих організаційних комітетів, УЄФА тощо. Експертам УЄФА буде презентований проект Інтегрованої концепції забезпечення безпеки й правопорядку під час Євро-2012, яку розробляють організатори Турніру з боку України та Польщі.

Звертаючись до учасників зустрічі, директор Турніру в Україні Маркіян Лубківський наголосив, що сьогодні формується нова філософія стосунків між вболівальниками і правоохоронними органами, заснована на взаємоповазі, допомозі і підтримці. Ця філософія, за його словами, має перерости у докорінно нову систему взаємовідносин між усіма учасниками крупних спортивних заходів, що є основною ідеєю концепції.

Маркіян Лубківський подякував експертам УЄФА за допомогу в запровадженні нововведень у сфері безпеки та правопорядку, передусім на стадіонах. Він висловив переконання, що ці нововведення знайдуть своє застосування не лише під час Турніру, але й по його завершенні, ставши невід’ємною складовою організації та проведення в Україні крупних спортивних подій.