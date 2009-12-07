Тимошенко: Україна випереджаючими темпами йде до Євро-2012

Харків. 7 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначає, що Україна випереджаючими темпами продовжує підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у суботу, 5 грудня, після ознайомлення з реконструйованим до Євро-2012 стадіоном «Металіст».

Підготовка України до Євро-2012 об`єднує Україну, об`єднує народ, об`єднує всіх, хто сьогодні бачить у цьому можливість України показати, що Україна може досягати результатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що реконструкція стадіону «Металіст» є «просто дивом», оскільки ще рік тому ніхто не вірив, що стадіони в країні будуватимуться вчасно.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для реконструкції стадіону були об`єднані сили і уряду, і місцевої влади, і головного інвестора, президента ФК «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

Вона підкреслила, що уряд виділив усі необхідні кошти для реконструкції стадіону.

«Майже 250 млн. грн. прийшли своєчасно – прийшли тоді, коли треба було фінансувати і розгортати роботи, уряд був поряд з організаторами будівництва стадіону, місцевою владою, щоб довести все до логічного кінця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що на сьогодні немає ніяких сумнівів, що Євро-2012 проходитиме в усіх 4 українських містах, попередньо визначених.

На знімках: (угорі) Юлія ТИМОШЕНКО спілкується з Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ під час знайомства з реконструйованим стадіоном «Металіст»; (внизу) стадіон «Металіст», реконструйований до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Додаткові фото стадіону «Металіст» і аеропорту «Харків»