На виборах 6 грудня у Харкові переміг би Симоненко

Харків. 7 грудня. УНІАН. Якби вибори Президента України відбулися 6 грудня, більшість учасників інтерактивного опитування, яке проводить медіа-група «Об’єктив»,проголосувала б за Петра СИМОНЕНКА.

За підсумками голосування лідер КПУ набрав 24% голосів. На другому місці – Віктор ЯНУКОВИЧ (22%). Далі голоси розподіляються таким чином: Сергій ТИГИПКО – 15%, Олег ТЯГНИБОК – 9%, Юлія ТИМОШЕНКО – 6%. Голосувати проти всіх мають намір 6%, опитаних, 2% проігнорують вибори, не визначилися за кого голосувати 2% учасників опитування.

Голосування проходило з 1 по 7 грудня. Всього в ньому взяли участь 797 осіб.

За результатами опитування, яке проводила МГ «Об’єктив» попереднього тижня, найбільшу кількість голосів користувачів сайту отримав би В.ЯНУКОВИЧ. За нього проголосували 24% опитаних. Друге місце – у П.СИМОНЕНКА (19%). З трійки лідерів вибув О.ТЯГНИБОК, який набрав того разу 3%. На третьому місці – Сергій ТИГИПКО (17%). Замикали п’ятірку лідерів симпатій Юлія ТИМОШЕНКО (8%) та Арсеній ЯЦЕНЮК (6%). 9% учасників опитування проголосували б проти всіх, 4% - взагалі б не прийшли на вибори. Голосування проводилося з 26 листопада по 1 грудня. У ньому брали участь 565 осіб.