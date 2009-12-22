Харківська область впритул підійшла до епідпорогу
Врятують канікули?
Харків. 22 грудня. УНІАН. За рівнем захворюваності гострими респіраторними захворюваннями та грипом Харківська область впритул наблизилася до епідеміологічного порогу.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я Олександра ГАЛАЦАНА.
За його даними, минулого тижня з ознаками ГРВІ до медичних установ області звернулося понад 32 тисячі осіб зі 120 тисяч, які захворіли, починаючи з 30 жовтня.
«Станом на 21 грудня на лікарняних ліжках знаходиться 1600 пацієнтів проти 1000 минулого понеділка. Ми підійшли впритул до епідпорогу. Епідпоріг перевищений в 19 районах області та в двох містах, але в цілому по області ми поки стоїмо на рубежі», - повідомив О.ГАЛАЦАН.
Разом з тим, він прогнозує стабілізацію ситуації після початку зимових канікул у школах. «Гадаю, до канікул у нас зменшиться показник захворюваності, і завдяки канікулам ситуація в області в цілому буде достатньо стабільною», - зазначив О.ГАЛАЦАН.
Він додав, що «установи охорони здоров`я медикаментами забезпечені, пацієнти, які потребують госпіталізації, всі отримують необхідний рівень і обсяг лікування. Ситуація контролюється».